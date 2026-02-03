В семье зверски убитого мальчика в Ленобласти росли семь детей

Найденный убитым в Ленобласти девятилетний мальчик был из неблагополучной семьи. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ .

В семье росли семь детей. Как стало известно, сестра и брат погибшего часто болели и не ходили в школу.

Убитый тоже не посещал занятия. Мать пыталась записать сына в местную школу, но вовремя не предоставила необходимые документы и учебное заведение отказало. Социальный педагог регулярно навещал семью.

Тело убитого девятилетнего мальчика нашли недалеко от деревни Яльгелево. По предварительным данным, именно там подозреваемый утопил ребенка и пытался скрыть следы преступления, написал телеграм-канал Shot.

Тело обнаружили местные жители и волонтеры в одном из прудов. Ноги ребенка были связаны.

На допросе предполагаемый убийца признался, что предложил ребенку деньги за интимные услуги. Мальчик отказался, но потребовал деньги за молчание. В ответ преступник несколько раз ударил его, а затем отвез в поселок Яльгелево, где у него был дачный дом, и утопил тело в водоеме.

Мальчик пропал 30 января. Он вышел из дома на Красносельском шоссе около двух часов дня. Ребенок мыл фары у машин возле местного кафе.

По предварительным данным, он разговаривал с подозреваемым, а затем сел к нему в автомобиль. После мальчика не видели. Вечером родители забили тревогу и сообщили в полицию.

Мужчина, как стало известно, «дежурил» на парковке у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям прокатиться на белой Toyota. Предполагаемого убийцу задержали. Он признался в преступлении вечером 2 февраля.