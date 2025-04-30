В селе Одесском под Омском затопило 10 домов

В селе Одесском Омской области из-за сильных дождей затопило 10 частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В результате выпадения обильных осадков в виде дождя и в связи с сохранением высоких уровней грунтовых вод на территории Омской области произошло подтопление жилых домов», — объяснили в МЧС.

В селе организовали пункт временного размещения для людей, чьи дома пострадали от наводнения. К ликвидации последствий привлекли 18 человек и шесть единиц техники.

«Сил и средств достаточно, ситуация находится на постоянном контроле», — подчеркнули в управлении.

Ранее в Подмосковье затопило коттеджный поселок Степыгино. Участки там выдавали для многодетных семей.