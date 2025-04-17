В Подмосковье затопило Степыгино. Участки в поселке выдавали многодетным семьям

В городском округе Домодедово затопило коттеджный поселок Степыгино. Участки там выдавали для многодетных семей, сообщил 360.ru житель Максим.

«Коттеджный поселок Степыгино, там для многодетных выдавали участки. И, соответственно, они получили осенью, но не знают, что участки затоплены, а это полбеды. Там дома до первого этажа сейчас затоплены. Вода переступает через жилые дома, потому что другой поселок построил дамбу. Раньше вода уходила по рельефу в речку Северка, а она в итоге сейчас не уходит, дамба перекрыта», — объяснил мужчина.

По его словам, это происходит ежегодно.

«Раньше, года три назад, когда не было нового поселка Дивный, было все шикардос», — добавил он.

В Домодедове также подтопило мост в районе села Константиново. Движение по переправе через реку Рожайка временно перекрыли, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Путь объезда по основному мосту, расположенному на Домодедовском шоссе», — написала она в Telegram-канале.

В конце марта сообщалось, что из-за весенних паводков произошли подтопления в 12 регионах России.