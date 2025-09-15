В Щербинке загорелись склады

В Москве в Щербинке на улице Первого Мая загорелись складские помещения. В распоряжении 360.ru оказалось видео разгорающегося пожара.

«Происходит загорание кровли неэксплуатируемого склада. Площадь пожара уточняется. Пожарные расчеты приступили к тушению. В ликвидации задействованы 30 человек и семь единиц техники. Склад заброшенный», — рассказали 360.ru в МЧС по Москве.

Позже в ведомстве сообщили, что частично обрушилась кровля. Пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров. В тушении задействовали 45 сотрудников и 11 единиц техники.

Ранее на востоке Москвы огнеборцы спасли из пожара человека. Из соседних квартир вызволили еще двоих. Огонь разгорелся в квартире на пятом этаже в Алымовом переулке.