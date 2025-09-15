Трех человек спасли из пожара на востоке Москвы

Квартира загорелась на пятом этаже жилого дома в Алымовом переулке на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС .

«С помощью автолестницы огнеборцы спасли человека. Он передан медикам для осмотра», — уточнили в министерстве.

Специалисты ликвидировали возгорание, сейчас пожарные проводят тепловизионную проверку кровли. С помощью спасательного устройства удалось вызволить еще двух человек из соседних квартир. Их передали врачам для осмотра.

Днем 15 сентября пожар охватил кафе «Шаверма» на Купчинской улице в Санкт-Петербурге. Пламя охватило кухню заведения и распространилось на площади два квадратных метра. На место прибыли 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.