Три человека погибли при пожаре в частном доме под Нижним Новгородом
Смертельный пожар произошел в поселке Сосновское Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 86 квадратных метров. На место были направлены 13 спасателей и пять единицы техники.
На пепелище строения специалисты обнаружили тела трех человек. Проводится проверка.
