Сторожа из Починок заподозрили в краже имущества своего учреждения

В Починковском округе Нижегородской области сторож стал фигурантом уголовного дела после того, как украл электротовары из своего же учреждения. Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области сообщила о произошедшем инциденте. Об этом написало ИА «Время Н» .

Представитель организации заявила в полицию о пропаже в конце июня 2026 года. Оказалось, что 41-летний мужчина вынес из кабинета кабели, проводку и электроустановочные изделия на общую сумму около 150 тысяч рублей.

Оперативники быстро нашли похищенное имущество и установили личность вора. Им оказался житель соседней деревни, работавший в этом же учреждении сторожем. Ранее мужчина проблем с законом не имел и признался, что украл все для личных нужд.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.