В Саратовской области пропал 15-летний подросток

Полиция и десятки волонтеров продолжают разыскивать 15-летнего школьника, который исчез 5 февраля. Об этом сообщили пресс-служба МВД по региону и поисковый отряд «Лиза Алерт» .

Подросток ушел днем из дома в селе Привольное Ровенского района. Он был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны и кроссовки.

«Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие», — отметили в ориентировке.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что волонтеры осмотрели заброшенные территории в районе пропажи подростка, входы в лесопосадки и обочины дорог и береговую линию.

«Люди без сна и отдыха работают уже больше суток, возвращаются и снова уходят искать мальчика. Поиски осложняются сильными морозами», — добавили в пресс-службе отряда.

Ранее 14-летний школьник пропал в Красноярске. Отец подростка получил сообщение о похищении сына и требование заплатить выкуп за его возвращение. Позже выяснилось, что школьник попался на удочку мошенников.