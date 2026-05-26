В Саратовской области подростки на байке погибли после столкновения с поездом

В Саратовской области у станции Лопуховка столкнулись пассажирский поезд Балаково — Москва и мотоцикл. В результате аварии погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

ЧП случилось в понедельник вечером. В Приволжской железной дороге уточнили, что водитель мотоцикла вместе с пассажиром пересекали пути в запрещенном месте перед идущим пассажирским поездом № 47 Балаково — Москва. От удара оба скончались.

«Там двое погибших, они несовершеннолетние», — заявили журналистам правоохранители.

Источник агентства отметил, что умерли мальчик и девочка.

