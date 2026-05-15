Легковой автомобиль насмерть сбил пять человек в окрестностях Бишкека

Легковой автомобиль насмерть сбил пятерых человек в окрестностях Бишкека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на данные МВД Киргизии.

По предварительной информации, водитель 2004 года рождения не справился с управлением на высокой скорости, съехал с дороги и врезался в пешеходов.

В результате погибли четверо детей в возрасте от двух до 15 лет и один взрослый. Все они получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.

В центре российской столицы сегодня вечером тоже произошло ДТП. Автомобиль Infinity наехал на автобусную остановку на проспекте Мира. В результате пострадали три человека, которые находились на тротуаре.