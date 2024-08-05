В Саратовской области неадекват похитил 9-летнего мальчика

«Неизвестный лысый мужчина вчера около десяти вечера подошел к девятилетнему Никите на улице Чапаева в городе Балаково и увел его в неизвестном направлении со словами: „В 9:00 домой пойдешь, переживать будут“», — написал канал.

Узнавшие о произошедшем местные жители организовали поиски мальчика в ближайших районах. Позже знакомый похитителя сообщил о его месте проживания.

Полицейские задержали подозреваемого в его квартире. Там же находился ребенок. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, местные жители рассказали, что странный мужчина постирал мальчику вещи.

В конце июня в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина пытался похитить школьника во дворе жилого дома, затащив его в машину. Мальчик сопротивлялся, за что получил от похитителя несколько подзатыльников. Ребенка спасла проходившая мимо женщина.