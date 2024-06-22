Мужчина пытался похитить школьника во дворе дома в Петербурге

Мужчина пытался насильно посадить мальчика в машину во дворе жилого дома на улице Катерников в Санкт-Петербурге. Происходящее попало на видео. Теперь в случившемся разбирается региональный ГСУ СК .

Видеозапись выявили во время мониторинга СМИ, уточнили в ведомстве. По факту случившегося начали проверку на наличие признаков преступления по статье о похищении человека и незаконном лишении свободы.

«Следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе.

По информации 78.ru, на записи с места происшествия видно, что мужчина схватил ребенка и начал тащить в машину. При этом уронил мальчика на землю и дал ему несколько подзатыльников.

Спасла школьника шедшая мимо женщина. Она вступилась за ребенка и увела его от подозрительного мужчины. Родители пострадавшего после случившегося написали заявление в полицию и обращение к детскому омбудсмену.