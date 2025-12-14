В Саратовской области кусок кровли упал на машину, водитель погиб

В Саратовской области штормовой ветер снес кусок кровли с трехэтажного дома, он упал на автомобиль. Находившийся в машине мужчина погиб, сообщили РИА «Новости» в региональной службе спасения.

«В Александорово-Гайском муниципальном районе, на улице Красного Бойца, поступила информация о том, что порывами ветра сорвало кусок кровли с трехэтажного здания, который упал на автомобиль. В результате происшествия мужчина 1981 года рождения погиб», — рассказали в ведомстве.

Накануне в Саратовской области был сильный снегопад и штормовой ветер, порывы которого достигали 27 метров в секунду. В регионе ввели ограничения на трассах для грузовиков и автобусах. Кровлю сорвало с корпусов двух больниц в Энгельсе.

В Пензенской области в результате метели на трассе Пенза — Тамбов столкнулись порядка 25 машин. По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них — ребенок.