На трассе Пенза — Тамбов в условиях резкого ухудшения погоды столкнулись порядка 25 машин, сообщил Mash . ДТП произошло на фоне сильной метели, из-за которой проезжую часть быстро замело, а видимость практически снизилась до нуля.

По предварительным данным, пострадали пять человек, среди них — ребенок. Движение на участке перекрыто, на месте работают оперативные службы.

Непогода затронула и другие районы региона: из-за сильного снегопада и порывистого ветра в 11 районах пропало электричество. Без света остаются около 48 тысяч жителей, ветер повалил восемь деревьев и два опорных столба ЛЭП.

В области ввели режим повышенной готовности. Метеорологи предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды — ожидаются порывы ветра, метель и интенсивные снегопады. Из-за погодных условий временно закрыты две федеральные трассы: М12 «Восток» и Р208.

Позднее Минздрав Пензенской области уточнил, что всего пострадали шесть человек, включая ребенка. Троих из них госпитализировали в Клиническую больницу № 6 имени Захарьина, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

