В Саратове три женщины пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В Саратове 3 женщины пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и «Газелью»

Три женщины в Саратове получили травмы в столкновении грузовой «Газели» и пассажирского автобуса, их доставили в больницу. Об этом в «Максе» сообщил глава управления региональной безопасности Юрий Юрин.

ЧП случилось утром 13 июня на пересечении улиц Большая Горная и Чернышевского в Волжском районе. Там врезались маршрутный автобус № 284Б и грузовик.

Врачи доставили в больницы девочку 2008 года рождения, женщин 1985 и 1999 годов рождения.

В региональной службе спасения РИА «Новости» добавили, что самой младшей из пострадавших уже есть 18 лет, дети в аварии не пострадали.

Ранее в Дагестане ДТП с участием Toyota Camry и КамАЗ унесло жизни двух человек, пострадали еще двое. Авария произошла вечером 10 июня на 47-м километре автотрассы Буйнакск — Кизилюрт.

Водитель иномарки врезался в прицеп фуры под управлением 61-летнего мужчины, который не успел завершить маневр.