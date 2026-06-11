Два человека погибли в аварии с КамАЗом в Дагестане

МВД Дагестана: 2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП в Кизилюртовском районе

Авария с участием грузовика КамАЗ и Toyota Camry в Дагестане унесла жизни двух человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.

ДТП случилось на 47-м километре автотрассы «Буйнакск — Кизилюрт» вечером 10 июня. Водитель Toyota Camry врезался в прицеп КамАЗа под управлением 61-летнего жителя Буйнакского района, который не успел завершить маневр.

В результате столкновения 21-летнего водителя иномарки и его 22-летнюю пассажирку доставили в больницы с тяжелыми травмами. Также две пассажирки легковушки 34 и 20 лет скончались на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и устанавливают причины произошедшего.

Ранее в массовой аварии с шестью автомобилями в Воронеже пострадали три человека, в том числе годовалый мальчик. Их оперативно доставили в больницу.