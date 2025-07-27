В Саратове привлекли альпинистов к поиску пострадавших после взрыва газа

К поисково-спасательной операции на месте взрыва газа саратовской десятиэтажки подключили альпинистов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

«Разбор завалов продолжался всю ночь. Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса», — написал он.

Бусаргин добавил, что это время успели вывезли более двух кубометров обломков. Ресурсов для выполнения работ хватает.

Напомним, что взрыв газа в подъезде дома № 2 на улице Блинова в Ленинском районе Саратова произошел в пятницу. Семь человек погибли. За медпомощью обратились 16 пострадавших, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной.