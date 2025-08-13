В Саратове полицейский пригрозил расстрелом собравшимся на акции протеста

В Саратове сотрудник полиции Геннадий Болтышев угрожал расстрелом местным жителям, вышедшим на защиту парка «Территория детства». Об этом сообщило издание 164.ru .

Конфликт случился во время несанкционированной акции против строительства школы на месте зеленой зоны. Полицейские вышли и попросили людей разойтись.

На вопрос, от кого силовики охраняют парк, правоохранители не ответили. Саратовцы стояли на своем и не слушали требования.

«Будет необходимость — я вас всех расстреляю», — заявил полицейский Болтышев.

По данным журналистов, он неоднократно оказывался в центре скандалов. Болтышев известен по митингам защитников детской больницы в Волжском районе Саратова и по задержаниям коммуниста, бывшего депутата областной Думы Николая Бондаренко.

