В Саратове полицейский пригрозил расстрелом собравшимся на акции протеста
В Саратове сотрудник полиции Геннадий Болтышев угрожал расстрелом местным жителям, вышедшим на защиту парка «Территория детства». Об этом сообщило издание 164.ru.
Конфликт случился во время несанкционированной акции против строительства школы на месте зеленой зоны. Полицейские вышли и попросили людей разойтись.
На вопрос, от кого силовики охраняют парк, правоохранители не ответили. Саратовцы стояли на своем и не слушали требования.
«Будет необходимость — я вас всех расстреляю», — заявил полицейский Болтышев.
По данным журналистов, он неоднократно оказывался в центре скандалов. Болтышев известен по митингам защитников детской больницы в Волжском районе Саратова и по задержаниям коммуниста, бывшего депутата областной Думы Николая Бондаренко.
Ранее полицейские в Кирове случайно избили прохожего. Пострадавший был похож по приметам с объявленным в розыск.