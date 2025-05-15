Кировские полицейские случайно избили прохожего

Правоохранители в Кирове ошибочно задержали проходившего рядом мужчину

Сотрудники уголовного розыска остановили в Кирове мужчину, схожего по приметам с объявленным в розыск, и задержали его. Кадры с работой полиции появились в распоряжении 360.ru.

Прохожий оказал сопротивление при задержании, поэтому полицейские несколько раз ударили его, скрутили и надели наручники. В пресс-службе МВД по региону подтвердили, что мужчина не имел отношения к преступлению.

«Кировчанин получили телесные повреждения. После задержания и установления личности он был отпущен», — отметили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка, правоохранителей оценят на предмет соблюдения законности и полноты принятых мер.

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