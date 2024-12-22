В Саратове 172 дома остались без холодной воды из-за аварии

Коммунальная авария в Саратове лишила холодной воды 172 дома. Об этом «Интерфаксу» сообщили в прокуратуре региона.

По данным агентства, авария произошла в Первом Пугачевском поселке. «Саратовводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы на коммунальных сетях, их планируют завершить до 20:00 воскресенья. Ход ремонта водопровода контролирует надзорное ведомство.

По информации в официальном Telegram-канале Саратова, авария произошла 19 декабря. Для устранения повреждения магистрального трубопровода «Саратовводоканал» остановил подачу холодной воды в ряд районов города.

«Работы выполняются без отключения холодного водоснабжения. Вода в жилые дома, котельные и ЦТП поступает в штатном режиме», — сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности главы города Павел Сурков.

В ноябре жители Саратова столкнулись с отключением отопления и воды в домах после второй за неделю коммунальной аварии. Под отключение подпали 70 тысяч жителей.