Коммунальная авария оставила без воды и тепла 70 тысяч жителей Саратова

Вторая за неделю авария на водопроводе Саратова затронула 70 тысяч горожан

Жители Саратова пожаловались на отключение отопления и воды в домах после второй за неделю коммунальной аварии. В комментарии 360.ru они заявили, что тепла в квартирах нет уже второй день.

Исполняющий обязанности главы администрации города Павел Сурков уточнил, что авария произошла на водопроводе на улице Батавина. Он добавил, что это уже второй прорыв за неделю

«Под отключение попали 70 тысяч жителей», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Он добавил, что дал поручение комитету ЖКХ вместе с руководством обслуживающей организации оперативно начать ремонт, районным администрациям обеспечить жителям подвоз воды.

По данным сайта «Саратовводоканала», авария на улице Батавина не единственная, которая произошла в городе. Прорывы также зафиксировали на улицах Бардина, 1-й Пионерской, Московском проспекте и проспекте 50 лет Октября. Устранить протечки предприятие пообещало до 20:00 пятницы, 22 ноября.

В минувший вторник, 19 октября, улица Евгения Савкова в районе Широкая Речка в Екатеринбурге затопило сточными водами из канализации. Местные жители пожаловались журналистам, что на улице стоит ужасный запах. В пресс-службе городского «Водоканала» изданию Е1 заявили, что это зона ответственности управляющих компаний или товариществ собственников жилья.