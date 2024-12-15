В Саранске похоронили погибшую в Катаре россиянку

В Саранске состоялось прощание с молодой девушкой, погибшей во время отпуска в Катаре. Россиянку похоронили в белом гробу, сообщил сайт kp.ru.
До поездки за границу 25-летняя Анастасия успешно работала мастером маникюра. Клиенты только положительно отзывались о работе девушки и ждали ее скорого возвращения.
В столице Катара Анастасию обнаружили мертвой. Ее тело лежало под окнами отеля, в котором она жила. Девушка погибла до приезда скорой из-за серьезных травм, при этом полиция не нашла криминальной составляющей. Позже выяснилось, что Анастасия страдала от депрессии после смерти отца — девушка пристрастилась к алкоголю.
В начале декабря в Таиланде погибла жительница Новосибирска. Девушка приехала на курорт на собственную свадьбу. Во время медитации сильная волна сбила россиянку со скалы.
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