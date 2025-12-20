В Санкт-Петербурге женщина напала на участника фаер-шоу

В Санкт-Петербурге на участника фаер-шоу, выступавшего на Большой Морской улице по коммерческому заказу, напала местная жительница. Об этом 78.ru сообщила супруга пострадавшего мужчины.

По ее словам, недовольная запахом гари женщина пнула чашу с горящей жидкостью во дворе дома. От пламени пострадал и сам артист, и один из зрителей.

Участника шоу госпитализировали с ожогами 50% тела, у него значительно обгорели левая кисть и левая нога. Напавшую петербурженку задержали правоохранители.

С супругой пострадавшего связался 360.ru, однако она отказалась от комментариев.

Ранее стало известно, что пьяная женщина в самолете, следовавшем из Москвы в Калининград, набросилась на известного певца Алексея Глызина.