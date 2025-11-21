В Санкт-Петербурге сгорел люксовый автомобиль звезды «Кухни»
В Санкт-Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской
Люксовый автомобиль Rolls-Royce известной балерины и актрисы Софьи Аржаковской сгорел на платной парковке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
ЧП произошло в ночь на 21 ноября. У машины дотла сгорели моторный отсек и салон, восстановлению она не подлежит.
За автомобилем числится почти три десятка штрафов за нарушение ПДД, в том числе неуплата парковки, проезд на красный сигнал светофора и превышение скорости.
Актриса рассказала «Фонтанке», что неприятные новости настигли ее во время отдыха в санатории.
«Машина принадлежит мне практически 20 лет. Сгорела полностью», — сказала она.
Звезда кино добавила, что недавно авто вернули из автосервиса, оно находилось в идеальном состоянии. На версию о поджоге ее натолкнуло круглое отверстие в боковом стекле.
Аржаковская в 2006 году завоевала титул «Миссис мира», она снялась в сериалах «Вызов», «Кухня», «CSI: Место преступления Нью-Йорк» и других.
