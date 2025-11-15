Audi A6 сгорела дотла на Каширском шоссе в Москве

Автомобиль Audi A6 загорелся вечером в субботу на Каширском шоссе, недалеко от дома 64к1. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его данным, автомобиль с выгорел полностью. Предварительно, пострадавших нет. Для работы пожарных временно перекрывали две полосы в сторону центра.

Очевидцы передали видео с места происшествия. На кадрах видно, как пылающая Audi охвачена высоким открытым пламенем, огонь выходит через окна и капот, полностью скрывая контуры машины. Перед автомобилем стоит человек — он наблюдает за происходящим с безопасного расстояния. Фактически машина превратилась в сплошной факел, а огненные языки ярко освещают проезжую часть и соседние автомобили.

