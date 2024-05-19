В Санкт-Петербурге рухнул лифт с ребенком | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 00:29 В Санкт-Петербурге рухнул лифт с ребенком Причины падения лифта с ребенком в Санкт Петербурге установят следователи СК Freepik

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В Санкт-Петербурге в одном из домов рухнул лифт, в котором находился 12-летний мальчик, он не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло 17 мая 2024 года в доме номер 1 на улице Есенина.

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«По данному факту <…> проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Мать ребенка рассказала «Фонтанке» об обстоятельствах происшествия.

Кабина, в которой находился ее сын, пролетела с 20-го до первого этажа, но мальчик не растерялся и присел на корточки. После резкой остановки двери лифта открылись, и потерпевший смог оттуда самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место ЧП врачи травм у мальчика не обнаружили. По их словам, он отделался легким испугом.

Ранее женщина вместе с двухлетним ребенком упали с четвертого этажа в шахту лифта в Иванове. После падения 29-летняя мать и ее ребенка положили в больницу. По факту случившегося прокуратура начала проверку.