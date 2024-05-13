Мать с ребенком упали с четвертого этажа в шахту лифта в Иванове | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 23:45 Мать с ребенком упали с четвертого этажа в шахту лифта в Иванове Unsplash

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Женщина вместе с двухлетним ребенком упали с четвертого этажа в шахту лифта в Иванове. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Ивановской области.

По неуточненным данным, происшествие случилось 13 мая в 11:15 в административном здании на улице Тимирязева. После падения 29-летняя мать и ее ребенка положили в больницу. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

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Ранее похожий случай произошел в Москве. Местная жительница упала в шахту лифта в доме на улице Малыгина. Как стало известно 360.ru, вместе с ней в шахту провалился мужчина. Ему удалось самостоятельно выбраться. На место ЧП вызвали бригаду скорой помощи.

Также лифт с пятью пассажирами сорвался в Уфе. В результате происшествия никто не пострадал. Людей освободили сотрудники аварийной бригады.