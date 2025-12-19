В Санкт-Петербурге рабочий рухнул в шахту на строящейся станции метро

В Санкт-Петербурге на строящейся станции метро «Юго-Западная» 38-летний рабочий рухнул в шахту с высоты около 16 метров. Об этом сообщила «Фонтанка».

По предварительной информации, мужчина оступился, когда перевешивал страховку, потерял равновесие и упал.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. С помощью альпинистского снаряжения они спустились в шахту и подняли пострадавшего.

Рабочий выжил, но получил серьезные травмы, в том числе множественные переломы и повреждение легких. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что на севере Москвы мужчина погиб, рухнув в шахту лифта на стройке. ЧП произошло на Фестивальной улице.