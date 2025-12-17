Мужчина упал в шахту лифта на стройке на севере Москвы и погиб

Мужчина упал с девятого этажа в шахту лифта на стройке на Фестивальной улице в Москве. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Очевидцы вызвали скорую помощь, заявив, что пострадавший не подает признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть. Что именно привело к гибели человека, пока не сообщается.

В конце ноября в Москве за день зафиксировали сразу два происшествия с лифтовыми шахтами. Сначала рабочий упал с четвертого этажа в нежилом помещении на улице Прянишникова во время работ в шахте, а затем уже другой человек сорвался примерно с такой же высоты на 1-й Останкинской улице. Оба они получили тяжелые травмы.