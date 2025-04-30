В Санкт-Петербурге пропала собака Фрося, в прошлом году спасенная из зоны СВО

Собаку Фросю, в прошлом году спасенную из зоны специальной военной операции, ищут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила 360.ru ее хозяйка.

Животное выскочило из поезда на Ладожском вокзале, когда хозяйка собиралась с ней и другой собакой — мопсом — в отпуск в Тюмень. Женщина рассказала, что много раз ездила в поездах с животными и никогда у нее не было проблем.

«А тут за пять минут до отхода поезда к нам, не постучавшись, врывается проводница, настежь открыв купе, — типа выгонять провожающих. <… > Фрося с испугу проскочила в проход — и на выход. Проводница заохала и встала в проходе, загородив мне дверь. Я оттолкнула ее и побежала», — рассказала собеседница 360.ru.

Очевидцы сообщили, что собака спрыгнула с платформы и убежала в сторону Новочеркасского проспекта. Женщине пришлось уехать с мопсом до Тюмени, но вскоре она вернулась в Петербург.