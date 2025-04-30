В Санкт-Петербурге пропала собака Фрося, в прошлом году спасенная из зоны СВО
Собаку Фросю, в прошлом году спасенную из зоны специальной военной операции, ищут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила 360.ru ее хозяйка.
Животное выскочило из поезда на Ладожском вокзале, когда хозяйка собиралась с ней и другой собакой — мопсом — в отпуск в Тюмень. Женщина рассказала, что много раз ездила в поездах с животными и никогда у нее не было проблем.
«А тут за пять минут до отхода поезда к нам, не постучавшись, врывается проводница, настежь открыв купе, — типа выгонять провожающих. <… > Фрося с испугу проскочила в проход — и на выход. Проводница заохала и встала в проходе, загородив мне дверь. Я оттолкнула ее и побежала», — рассказала собеседница 360.ru.
Очевидцы сообщили, что собака спрыгнула с платформы и убежала в сторону Новочеркасского проспекта. Женщине пришлось уехать с мопсом до Тюмени, но вскоре она вернулась в Петербург.
Ветеринарный врач Михаил Шеляков в разговоре с 360.ru дал советы по путешествиям с животными. Он рекомендовал максимально укрепить переноску, чтобы нервничающее животное не сбежало из нее, и давать успокоительные в соответствии с инструкцией.
«Размер [переноски] должен быть достаточный для того, чтобы животное могло принять удобную для него позу. Потому что в поездках начинает, например, тошнить собак или кошек. И для акта рвоты им надо элементарно просто вытянуть шею. Если им некуда удлиниться, чтобы выплюнуть содержимое желудка, то они могут захлебнуться. К сожалению, такие случаи бывают», — рассказал специалист.
Кроме того, он рекомендовал повесить на ошейник специальный адресник, а перед поездкой посетить ветеринара для профилактических прививок.
В начале апреля тоже в Петербурге пропал щенок ивисской борзой по кличке Блюм, сбежавший из дома и севший в электричку. Его выгнали из поезда, но спустя время заметили волонтеры и сообщили хозяйке. Сейчас с собакой все в порядке.