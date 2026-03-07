В Санкт-Петербурге подросток поджег АЗС

Пожар произошел на автозаправочной станции в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском управлении МЧС .

Сообщение о возгорании поступило 7 марта в 15:27. Пожар произошел в поселке Металлострой на улице Железнодорожной.

Пожар удалось ликвидировать в 15:49. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлекли четыре единицы техники и 19 сотрудников МЧС.

В Росгвардии Северо-Западного округа сообщили, что поджигателя задержали уже через шесть минут после начала пожара. Молодой человек попытался скрыться, однако очевидец проследил за ним и передал правоохранителям его приметы и направление движения.

Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие район, задержали подозреваемого. Его передали полиции.

Ранее правоохранители задержали 16-летнего парня за поджог топливораздаточной колонки на юго-востоке Москвы.