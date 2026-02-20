Первокурсника московского колледжа задержали за поджог АЗС

Правоохранители задержали 16-летнего парня за поджог топливораздаточной колонки на юго-востоке Москвы. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

ЧП произошло на Люблинской улице, в результате пожара никто не пострадал. Правоохранители установили личность предполагаемого преступника — им оказался учащийся первого курса технологического колледжа. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции.

Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее суд приговорил двух новосибирских подростков к семи и 7,5 года тюрьмы, а также штрафу в 668 миллионов рублей. До совершеннолетия они будут находиться в воспитательной колонии. Школьники подожгли вертолет Ми-8 на военном аэродроме Омск-Северный в сентябре 2024 года. Они проникли на охраняемую территорию, бросили в технику коктейль Молотова и скрылись. Парней задержали через сутки, они признали вину.