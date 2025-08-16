В Санкт-Петербурге перевернувшийся микроавтобус создал огромную пробку

Микроавтобус перевернулся на 133-м км КАД после столкновения с внедорожником

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге перевернулся микроавтобус. Пострадали пять человек. Пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений предупредила о большой пробке.

Авария произошла в 16:57 на мосту С-2 на 133-м километре трассы А-118. Столкнулись три машины и микроавтобус, последний перевернулся. Пострадали пять человек.

«Для проезда автотранспорта свободна только одна полоса. На данном участке движение крайне затруднено», — объявили дорожники.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В общей сложности, по данным правоохранителей, пострадали четверо.

Обстоятельства аварии раскрыл источник РЕН ТВ. Микроавтобус остановился на левой полосе из-за лопнувшего колеса, и в него на скорости врезался внедорожник.

В Москве на МКАД в этот же день случилась авария с пятью автомобилями. Одна из них застряла между двумя грузовиками.