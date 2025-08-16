Два человека пострадали в ДТП с пятью машинами на МКАД

Утром 16 августа на МКАД произошла авария с участием пяти автомобилей, пострадали два человека. Об этом 360.ru сообщил источник.

Больше остальных повредило легковую машину, которую зажало между двумя большегрузами. В ней пострадали два человека, их состояние на данный момент неизвестно. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется.

Днем ранее футбольная команда из Тюмени попала в аварию в Омской области после столкновения с легковушкой и грузовиком. В результате ДТП пострадали два человека.

Также накануне в Москве двое детей пострадали в аварии с участием автобуса на Симферопольском шоссе.