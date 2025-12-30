В Санкт-Петербурге машина провалилась под асфальт

Днем 30 декабря в Санкт-Петербурге на 5-й Советской улице припаркованный напротив храма автомобиль провалился под асфальт. Об этом 360.ru сообщил свидетель случившегося.

«Все вокруг залило кипятком, улицу заполнил пар. На место происшествия происшествия прибыли скорая, полиция и другие экстренные службы», — рассказал очевидец.

По предварительной информации, людей внутри машины в момент ЧП не было, обошлось без пострадавших.

«Водитель приехал по делам в этот район, припарковал автомобиль и вышел из него, и через некоторое время транспортное средство провалилось», — добавил очевидец 360.ru.

