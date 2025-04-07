В Санкт-Петербурге кирпич упал на голову семилетнему мальчику

На Васильевском острове ребенок получил тяжелые травмы в результате падения на него части облицовки с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Часть облицовки рухнула утром 7 апреля, когда дети вместе с воспитателем пошли на прогулку. Семилетний мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили в детскую больницу, где врачи оказывают ребенку необходимую помощь.

Следователи завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, а также ответственных за содержание здания.