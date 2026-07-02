В Санкт-Петербурге эвакуировали жильцов из-за обрушения в доме

На Сытнинской улице в Санкт-Петербурге произошло обрушение балки в подвале жилого дома. Из здания эвакуировали 24 человека. Инцидент случился 1 июля в 20:20 в доме № 16А. Обрушение произошло в зоне нежилого помещения. К счастью, никто не пострадал, написала gazeta.spb.ru .

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Прокуратура Петроградского района начала проверку обстоятельств случившегося.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков сообщил, что специалисты проводят обследование строительных конструкций здания. Для обеспечения безопасности жителей была организована эвакуация. Эвакуированные люди были временно размещены в школе № 91. Часть жильцов приняли родственники и знакомые, некоторые разместились в социальных квартирах, а остальные вернулись в свои квартиры после оценки безопасности.

Здание было построено в 1914 году и находится в зоне исторической застройки. В 2015 году в доме провели капремонт инженерных систем, в 2021 году обновили крышу, а в текущем году завершили ремонт электроснабжения.