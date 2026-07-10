В самолете в Греции разбился иллюминатор, пострадал пассажир

После взлета самолета компании Ryanair из аэропорта Македония в Салониках разбился иллюминатор, туда наполовину втянуло сидевшего рядом пассажира. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ERT-news.

Борт направлялся в Германию. Через несколько минут после взлета, когда самолет уже был в воздухе, внезапно разбился иллюминатор. Сидевшего рядом 60-летнего мужчину начало вытягивать наружу.

Ремень безопасности и соседи по салону смогли удержать мужчину внутри. По всему самолету выпали кислородные маски, пассажиры запаниковали.

Экипаж вернул самолет в аэропорт вылета. Пострадавший остался жив, но повредил шею, получил ссадины и ожоги. Его доставили в больницу.

Остальные пассажиры вылетели другим рейсом в пункт назначения.

Причиной происшествия мог стать отколовшийся от двигателя кусок.

Ранее самолет MD-83 завалился на крыло в аэропорту Бишкека из-за сломавшегося шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.