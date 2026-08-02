В Самарской области спасли пятерых детей из грязной квартиры

После призыва общественников изъять пятерых детей из неблагополучной семьи в Чапаевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами СК России по Самарской области по указанным фактам возбуждено уголовное дело. Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил <…> представить доклад о ходе расследования», — сообщили правоохранители.

На неблагополучную семью из Чапаевска обратили внимание после того, как 1 августа соседка застала одного из пяти детей голым в подъезде, а его мать в состоянии сильного опьянения. Пресс-служба общественной организации «Право на жизнь» сообщила, что семья живет в антисанитарных условиях, дети голодают и мерзнут. Их отец умер, отчим наркозависимый. После общественного резонанса троих детей изъяли органы опеки, двое остались у бабушки.

Ранее детей-маугли изъяли у пьющей матери в Уфе. Они питались объедками и терпели побои.