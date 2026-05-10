В Уфе завели уголовное дело после изъятия детей-маугли у пьющей матери

Следственный комитет по Башкирии завел два уголовных дела после изъятия пяти детей-маугли у злоупотребляющей алкоголем матери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СК начал производство по статьям «Халатность» и «Неисполнение родительских обязанностей». Поводом для расследования стала публикация о семье в социальной сети.

Женщина с пятью детьми не покупала им одежду и еду, пособия тратила на приобретение спиртного, позволяла бить детей посторонним. Несовершеннолетние питались объедками, в квартире царила антисанитария.

Детей изъяли из семьи и отправили в социальное учреждение. В ходе расследования СК даст правовую оценку не только матери, но и действиям органов опеки и профилактики.

Прокуратура по региону в телеграм-канале добавила, что взяла под свой контроль расследование. При наличии оснований ведомство предпримет меры реагирования.

