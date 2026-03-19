Похищенная в Смоленске девочка почти не рассказала о подробностях произошедшего

Девятилетняя девочка, которую похитили в Смоленске, пока почти не говорит о том, что с ней происходило. Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Сейчас с ребенком работают психологи. По имеющейся информации, ее состояние стабильное: она уже вернулась к привычной жизни, посещает школу и не находится в шоковом состоянии.

Известно, что во время удержания мужчина обеспечивал девочку едой, у нее были игрушки. Ребенка держали в квартире его сожительницы на протяжении трех дней. По словам источника, женщина не вмешивалась, так как мужчина убедил ее, что девочка — его родственница, и запретил задавать лишние вопросы.

Школьница пропала 24 февраля, когда вышла на прогулку с собакой. Ее нашли живой спустя трое суток в одной из квартир города.

Позже суд арестовал подозреваемого, а в отношении его сожительницы возбудили уголовное дело. Сегодня стало известно, что мужчина умер в следственном изоляторе.