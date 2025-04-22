В Самарской области подожгли здание районной администрации

Baza: неизвестный поджег здание администрации Кошкинского района под Самарой

Фото: РИА «Новости»

Неизвестный поджег здание администрации Кошкинского района в селе Кошкино Самарской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В результате ЧП в кабинете комитета ЖКХ и строительства сгорели техника, мебель и документы.

Изначально возгорание произошло на первом этаже, прибывшие на место спасатели потушили огонь. В здании нашли перчатки и пластиковую бутылку. Следователи по факту поджога завели уголовное дело, злоумышленника ищут правоохранители.

Здание администрации оказалось оборудовано камерами наблюдения,  но место совершения поджога они не охватывали.

Ранее четыре полицейские машины подожгли в Архангельске.  Мотивы злоумышленника неизвестны, все обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.

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