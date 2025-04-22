В Самарской области подожгли здание районной администрации

Неизвестный поджег здание администрации Кошкинского района в селе Кошкино Самарской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В результате ЧП в кабинете комитета ЖКХ и строительства сгорели техника, мебель и документы.

Изначально возгорание произошло на первом этаже, прибывшие на место спасатели потушили огонь. В здании нашли перчатки и пластиковую бутылку. Следователи по факту поджога завели уголовное дело, злоумышленника ищут правоохранители.

Здание администрации оказалось оборудовано камерами наблюдения, но место совершения поджога они не охватывали.

Ранее четыре полицейские машины подожгли в Архангельске. Мотивы злоумышленника неизвестны, все обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.