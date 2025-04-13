Стали известны подробности поджога полицейских автомобилей в Архангельске

СК: подозреваемому в поджоге полицейских машин в Архангельске 21 год

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 21-летнего жителя Архангельска по статье «Террористический акт». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, местный житель 12 апреля около 21:00 облил горючей жидкостью четыре полицейских автомобиля, стоявших около здания УВД, и поджег их.

Огонь серьезно повредил три служебные машины. Пожар ликвидировали сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Мужчина заявил, что совершил поджог под воздействием лиц, с которыми общался по телефону. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

«Орган предварительного следствия будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.