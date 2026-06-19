В Самаре полицейские нашли пропавшего 9-летнего мальчика

В Самаре правоохранители нашли девятилетнего мальчика, сбежавшего из магазина в Железнодорожном районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские разыскивали школьника, который 19 июня убежал из магазина. На поиски ребенка направили участковых, сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторов. Волонтерам передали ориентировку с приметами мальчика.

«Сегодня примерно в 22:00 мальчик разыскан сотрудниками полиции в областном центре. Противоправных действий в отношении него не совершалось», — уточнили в ведомстве.

Мальчика нашли через полтора часа после его исчезновения. В полиции добавили, что ребенка передали законному представителю и поблагодарили за содействие волонтеров, журналистов и всех неравнодушных граждан.

Ранее в Новосибирске поисковики нашли пропавшего десятилетнего мальчика.