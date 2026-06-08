В Новосибирске поисковики нашли пропавшего 10-летнего мальчика

В Новосибирске нашли пропавшего 6 июня десятилетнего мальчика. Об этом сообщил региональный отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» .

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! Спасибо тем, кто выезжал на автономные задачи!» — написали поисковики.

Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных граждан, кто работал с информацией удаленно и распространял ее в Сети. Мальчика начали искать, когда он не вернулся с прогулки 6 июня. Сейчас поиск завершен. Где именно нашли ребенка и при каких обстоятельствах, не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что третий день ищут 13-летнего подростка. Мальчик ушел из дома с черным рюкзаком и желтым самокатом после конфликта с матерью.