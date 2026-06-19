В Самаре мотоциклист сбил пешехода и въехал в столб

В четверг, 18 июня, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. Инцидент случился в 20:15 возле дома № 15 по улице Донской в поселке Мехзавод. Об этом сообщил сайт volga.news .

Водитель мотоцикла совершил наезд на пешехода, после чего потерял управление и столкнулся с бетонной световой опорой (столбом).

В результате дорожно-транспортного происшествия оба участника получили травмы. Как сообщает Главное управление МВД по Самарской области, для восстановления здоровья им потребовалась медицинская помощь разной степени интенсивности: пешеход был госпитализирован, а водителю назначено амбулаторное лечение.