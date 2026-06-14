В Самаре из загоревшегося после взрыва газа дома спасли ребенка

В Самаре в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, разгорелся пожар. Из горящего дома сотрудники МЧС спасли девочку, сообщил местный новостной сайт 63.RU .

«По предварительной информации в жилом многоквартирном доме по улице XXII Партсъезда в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа, произошло возгорание, в результате пострадали жилые помещения», — сообщили в самарской прокуратуре.

Журналисты рассказали, что полицейские и спасатели проводят опрос людей, жильцы отдают ключи от квартир для вскрытия под запись. По словам корреспондента, огонь не распространился выше третьего этажа, пожарные тушат следующую секцию дома. Огонь охватил около 150 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг сложности.

«Жильцов нескольких этажей эвакуируют. Людей снимают с верхних этажей. <…> На втором этаже <…> повреждено около 10 окон. На третьем — несколько окон», — сообщило издание.

В магазине на первом этаже выбило все стекла и витрины. Выше третьего этажа огня не видно, но окна открыты.

На месте происшествия работает 12 пожарных расчетов, дежурят три автомобиля скорой помощи, сообщил в «ВКонтакте» глава Советского района Самары Вадим Бородин.

По его информации, пожар локализовали в 22:30 по местному времени.

Накануне в Люберцах произошло возгорание в хостеле «Чкалофф». Спасатели эвакуировали 50 постояльцев.