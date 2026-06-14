Пожар в хостеле на улице Первомайской ликвидировали в Люберцах

13 июня в городском округе Люберцы произошло возгорание в хостеле «Чкалофф», расположенном в доме № 21А. Экстренные службы оперативно прибыли на место и эвакуировали 50 постояльцев.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оператора «Системы 112». Возгорание произошло на крыше четырехэтажного здания.

В 21:08 специалистам удалось локализовать пожар на площади 484 квадратных метров. В 21:30 было ликвидировано открытое горение. Полностью справиться с огнем удалось 14 июня в 03:04. Пострадавших в результате происшествия нет — спасатели оперативно отреагировали на вызов и не допустили трагических последствий. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Администрация городского округа Люберцы напоминает, что обо всех нештатных ситуациях жители могут сообщать на горячую линию по телефону: 8 (800) 350-78-08.