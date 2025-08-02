В Самарской области чиновница провалилась в дыру перед заседанием в гордуме

Сотрудница администрации Новокуйбышевска в Самарской области провалилась в дыру около трибуны в гордуме. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин во «ВКонтакте».

По его словам, чиновница угодила одной ногой в дыру около трибуны для приглашенных спикеров. Изначально это отверстие предназначалось для проводов от микрофонов, потом его прикрыли дощечкой.

Абдалкин уточнил, что женщина провалилась наполовину. После происшествия она не ушла с заседания, на котором рассматривался вопрос об изменении городского бюджета. Депутат добавил, что здание гордумы очень старое и нуждается в ремонте.

«Это падение в дыру чиновника на заседании думы <…> напомнило мне состояние финансовых дел в Новокуйбышевске. Все летит в дыру! И финансы, и чиновники, и бюджет», — написал Абдалкин.

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