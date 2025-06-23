«Друзья, это кошмар». Машину красноярского депутата придавило крышей

Крыша здания упала на машину красноярского депутата Петрова из-за непогоды

Из-за непогоды в Красноярске сорвало крышу одного из зданий. Она повредила несколько припаркованных автомобилей, в том числе машину депутата городского совета Ивана Петрова. Об этом рассказал сам парламентарий в Telegram-канале.

«Друзья, это кошмар. Смотрите, что произошло», — заявил он, публикуя видео.

По словам Петрова, крыша пролетела около 70 метров и ударилась о стену дома, после чего рухнула на автомобили. У его иномарки пострадали крыша, лобовое стекло, капот и фары. Всего, как сообщил депутат, повреждения получили три автомобиля.

Ранее в Красноярске начался сильный град. Петров опубликовал фото осадков.

Фото: Telegram

Ранее ураганный ветер повалил деревья в Коломне. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили. На некоторых улицах города оборвало линии электропередач.

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