«Друзья, это кошмар». Машину красноярского депутата придавило крышей

Из-за непогоды в Красноярске сорвало крышу одного из зданий. Она повредила несколько припаркованных автомобилей, в том числе машину депутата городского совета Ивана Петрова. Об этом рассказал сам парламентарий в Telegram-канале .

«Друзья, это кошмар. Смотрите, что произошло», — заявил он, публикуя видео.

По словам Петрова, крыша пролетела около 70 метров и ударилась о стену дома, после чего рухнула на автомобили. У его иномарки пострадали крыша, лобовое стекло, капот и фары. Всего, как сообщил депутат, повреждения получили три автомобиля.

Ранее в Красноярске начался сильный град. Петров опубликовал фото осадков.